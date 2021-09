운전자 의식 잃은 채 굴러가던 차, 지나던 시민이 막았다

"빠른 판단력으로 2차 사고를 막은, 귀감이 될 시민정신"

[아시아경제 김서현 기자] 의식을 잃은 운전자의 차량을 자신의 차로 막고 구조활동을 한 시민이 표창장을 받는다.

충남소방본부는 맞은편에서 오던 차량을 자신의 차로 가로막고 차 안에 쓰러진 운전자를 구조하는 데 결정적인 도움을 준 이모(58)씨를 모범 시민으로 표창할 계획이라고 27일 밝혔다.

아산에 거주하는 이씨는 지난 26일 오전 11시26분쯤 탕정면 동산리 왕복 2차선 도로에서 조치원 방향으로 운행하던 중 반대편 차선에서 천천히 중앙선을 넘어오는 SUV 한 대를 발견했다. 이상함을 느낀 이씨는 자신의 차로 SUV를 가로막고 차에서 내려 운전석을 살펴봤다.

차 안에는 조수석 방향으로 쓰러진 채 경련을 일으키는 운전자가 있었다. 이를 발견한 이씨는 즉시 119에 신고를 했고, 다른 운전자들과 함께 2차 사고가 나지 않도록 차량 통행을 안내했다.

이씨의 발 빠른 조치로 잠시 후 의식을 회복한 운전자는 곧이어 도착한 119 대원들의 도움으로 인근 병원으로 이송됐다. 운전자는 병원에서 치료를 받고 있다.

충남소방본부 관계자는 "빠른 판단력으로 2차 사고를 막고, 침착하게 119에 신고한 이씨의 행동은 귀감이 될 시민정신"이라고 말했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr