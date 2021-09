한성크린텍, 2차전지 소재 동박 제조용 전극 개발 추진

[아시아경제 박형수 기자] 이엔코퍼레이션은 자회사 한성크린텍이 2차 전지 음극 집진체용 소재 등으로 사용하는 동박(銅薄)의 제조용 양극 개발을 위한 연속 공정의 파일럿 시험을 진행하고 있다고 28일 밝혔다.

염소 등의 이온 성분이 함유된 폐수나 해수의 처리를 위한 전기 분해 수처리 기술을 보유한 한성크린텍은 신규 사업의 다각화와 함께 동박 제조용 양극 소재 국산화에 나섰다.

동박은 전기분해 방식을 이용해 제조한다. 전기 분해를 위한 핵심 부품은 음극으로 사용하는 티타늄 드럼과 양극으로 사용하는 이리듐 코팅 전극으로 일정 기간이 지나면 주기적으로 교체해야 하는 소모성 부품이다.

한성크린텍 관계자는 "자체 보유한 수처리 전기분해 기술을 활용하여 기존 양극과 차별화한 전류밀도 공급 및 극한 조건에서 장기간 사용 가능한 경쟁력 있는 양극 개발을 목표로 하고 있다"며 "동박 제조용 핵심부품 시장에 진출할 예정"이라고 설명했다.

동박 사용량은 지난해 13만5000t에서 2025년 74만8000t으로 450% 이상 성장할 것으로 예상한다. 동박 생산을 위한 소모성 핵심 부품인 전국 시장도 함께 성장할 것으로 기대했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr