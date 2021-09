대구銀, 사이버독도지점 20주년 기념 온·오프라인 독도 사진전

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 사이버독도지점 오픈 20주년을 기념해 김현길 작가의 독도 사진전을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 사진전은 본점 디플렉스 1층에 위치한 DGB갤러리와 메타버스 플랫폼 제페토에서 온·오프라인 동시 개최된다.

김현길 작가는 독도등대(포항지방해양수산청 독도항로표지관리소)에서 10년 넘게 근무한 이력을 살려 희소성과 차별성 있는 독도의 아름답고 신비로운 자연경관을 생생하게 담았다.

독도의 일출과 일몰, 계절별 독도의 경관 그리고 청정지역의 동·식물들을 비롯해 쉽게 가볼 수 없는 독도의 일상적인 모습들이 생생하게 펼쳐지면서 마치 독도에 온 듯 한 신비한 느낌을 자아낸다는 설명이다.

오는 30일까지 수성동 DGB갤러리에서 방역수칙을 준수하고 관람이 가능하며, 비대면 플랫폼 제페토를 통해서도 온라인 관람이 가능하다.

관람을 원하는 고객은 제페토에 접속, 우측상단 돋보기에서 맵 클릭 후 ‘DGB독도갤러리’를 검색하면 관람할 수 있으며 특별히 구현된 ‘독도 포토존’에서 아바타를 통해 기념촬영을 할 수도 있다. 온라인 메타버스 관람회는 ‘독도의 날’인 오는 10월25일까지 진행된다.

DGB대구은행은 2000년 초반부터 국내최초 사이버독도지점을 시작으로 독도관련 금융상품(예·적금, 카드)을 출시하고, 해당 상품판매로 독도기금을 조성해 매년 고객들을 대상으로 한 독도탐방, 독도등대지기 후원, 독도사랑-골든벨퀴즈 등 20년 넘게 지속적으로 독도사랑실천 운동을 진행해오고 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr