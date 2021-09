경기도, "외국인 주민·고려인 동포 정착 지원에 총력"

3개 분야로 나눠 민간단체 통해 다양한 유형으로 지원 계획

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 도내 28개 민간단체를 통해 추진 중인 '외국인 주민과 고려인 동포 정착지원 사업'에 총력을 쏟는다.

도는 28일 "지난해 처음 도입해 올해 시행 2년째를 맞은 지원 사업은 내·외국인 간 상호 이해와 화합의 기반을 마련, 외국인 주민과 고려인 동포에 대한 인식 개선 등 안정적 지역사회 적응·정착을 도모하는 데 목적을 뒀다"며 이같이 밝혔다.

도는 올해 외국인 주민 정착지원과 고려인 동포 정착지원·인식개선 총 3개 분야로 나눠 단체별로 지원하고 있다.

이를 위해 한국어교육, 문화체험 행사를 비롯해 법률·노무·심리 상담, 이주민 공동체 지원, 다문화 체험 등 다양한 유형의 프로그램을 마련했다.

특히 코로나19 장기화를 고려해 온라인 영상교육과 SNS 참여 등 비대면 방식을 도입해 외국인 주민과 고려인들이 실질적으로 도움받을 수 있도록 하는 데 주력하고 있다.

안산에서는 지역사회의 안정적 정착을 도모하는 '국경 없는 마을 만들기' 프로그램과 함께, 고려인을 대상으로 '올라인(ALL-LINE)' 등 역사적 특수성을 반영한 프로그램을 운영 중이다.

수원에서는 이주 배경 청소년 대상 상담 프로그램인 '교육심리상담소'를, 평택에서는 고려인 대상 '동행 아카데미'를 추진 중에 있다.

이 밖에도 민간단체와 협력해 찾아가는 '역사 배너 사진전', '온라인 역사 토크 콘서트' 등을 10월에 추진할 계획이다.

박근태 경기도 외국인정책과장은 "앞으로도 자칫 소외될 수 있는 도내 외국인 주민 등 이주민이 지역사회에 적응할 수 있도록 다양한 프로그램 발굴을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr