[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,000 2021.09.28 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 카이노스메드, 비드테크와 아토피치료제 공동연구…"글로벌 실시권 확보 가능”카이노스메드 에이즈치료제, 중국 NDA ‘승인’…"1조원대 시장 진출"카이노스메드, 다계통위축증 임상2상 IND 식약처에 제출 close =미국의 FAScinate Therapeutics, Inc.와 신경계질환 치료제 KM819 기술이전계약 체결

◆ 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 17,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,300 2021.09.28 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]하나마이크론, 중장기 성장 모멘텀 주목해야“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목]"하나마이크론, 외형성장·실적개선 둘 다 잡았다...목표가 41%↑" close = SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 104,000 2021.09.28 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 '쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감투키디데스의 함정에 빠진 韓기업들"트럼프보다 더한 바이든" 자국우선주의에 발목잡힌 수출기업 close 와의 D램 후공정 위탁계약 관련 보도에 대해 중장기 사업협력을 검토 중이라고 해명

◆ 아미코젠 아미코젠 092040 | 코스닥 증권정보 현재가 35,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,800 2021.09.28 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 [단독] 지놈앤컴퍼니, 美CMO 1000억원대 인수 추진…마이크로바이옴 본격 공략‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[특징주]아미코젠, 89조 엔돌라이신 시장서 생산성 5배 기술…g당 2천달러 close =바이오의약품 원재료 생산 및 바이오의약품 CDMO 개발 위해 610억원 규모 신규시설투자 결정

◆ 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 72,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 71,900 2021.09.28 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 케어젠, 2Q 영업익 81억…전년比 8.5%↑케어젠, 1주당 800원 중간배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close =코스닥시장본부, 단일판매 및 공급계약 해지 관련 공시번복으로 인해 불성실공시법인지정 예고

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr