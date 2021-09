文 "개 식용 금지 검토" 지시에...이재명·추미애 '환영'

이재명 "개 식용, 사회적인 폭력일수도"

추미애 "정부가 제도적 지원하면 개 식용문화 사라지게 할 수 있어"

[아시아경제 윤슬기 기자] 문재인 대통령이 개 식용 금지를 검토해야 한다는 뜻을 밝힌 가운데 더불어민주당 대선 예비후보 이재명 경기지사와 추미애 전 법무부 장관도 이를 환영한다는 의사를 밝혔다.

이 후보는 27일 자신의 페이스북에 '문재인 대통령님의 '개 식용 금지 검토 지시', 크게 환영합니다'라는 제목의 글을 올려 "당연한 조치이고 크게 환영한다"라고 밝혔다.

이 후보는 "반려동물은 인간과 정서적 교감을 하는 생명체다"라며 "반려동물을 가족과 같이 여기며 살아가는 사람들에게 개 식용은 사회적인 폭력일 수 있다"라고 말했다.

이어 이 후보는 "명실상부한 선진국으로 자리 잡은 대한민국의 국제적 위상에도 불구하고 개 식용 문제는 여전히 사회적인 논란이 되고 있다"라며 "이는 우리가 풀어야 할 사회적 과제다"라고 강조했다.

이 후보는 또 "개 식용을 단순히 야만적 문화로 치부하는 것은 아니다"라면서 "반려동물에 대한 잔인한 학대와 도살, 비위생적인 사육, 불안전한 유통구조를 개선하는 동물복지의 필요성에서 출발하는 것"이라고 설명했다.

추 후보도 문 대통령의 '개 식용 금지'에 대해 긍정적인 반응을 보냈다. 추 후보도 이날 자신의 페이스북에 '개 식용, 이제 그만해야 한다'라는 제목의 글을 올려 "문재인 대통령께서 '개 식용 금지 신중한 검토할 때'라는 말씀은 참 반갑고 다행스러운 일'이라고 말했다.

추 후보는 "여전히 '개 식용' 문제는 우리가 선진국으로 도약하는데 반드시 넘어야 할 산"이라며 "지난해 기준, 반려동물 가구가 638만이 넘고, 반려동물은 860만 마리가 넘어섰다. 이제 세계 10대 경제대국에 영양 포화 사회에 사는 우리로서는 새로운 사회적 용기와 사회적 결심이 필요하다"라고 설명했다.

그러면서 추 후보는 "정부가 법·제도적으로 조금만 뒷받침하면 완전하게 개 식용 문화를 사라지게 할 수 있다"라며 "기존 사업자들에 대한 타업종 전환 지원 등 필요한 지원도 마련되어야 할 것"이라고 말했다.

한편 박경미 청와대 대변인은 27일 브리핑을 통해 문 대통령이 김부겸 국무총리와의 청와대 주례회동에서 반려동물 관리체계 개선과 관련한 보고를 받은 뒤 "이제는 개 식용 금지를 신중하게 검토할 때가 되지 않았는가. 관련부처에서 검토해달라"라고 말했다고 전했다.

