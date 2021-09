홍남기 "'위드 코로나' 해외선례 조사·연구" 기재부에 지시

27일 오후 기재부 확대간부회의 주재

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부가 경제 컨트롤타워 부처로서 '위드 코로나' 대응 방안을 준비하기 시작한다.

홍남기 부총리 겸 기재부 장관은 27일 정부세종청사에서 확대간부회의를 열고 "'위드 코로나 방안', 즉 단계적 일상 회복 방안에 대해 경제부처로서의 입장을 정리해보라"고 지시했다.

홍 부총리는 "특히 먼저 조치에 나선 해외사례를 면밀히 조사·연구해달라"고 요청했다.

다음 달 중엔 전국민 70%가 백신접종을 완료할 수 있는 만큼 위드 코로나 대응 방안을 사전에 준비해달라는 것이다.

홍 부총리는 다음 달 소상공인 손실보상금과 상생소비지원금(신용카드 캐시백) 제도가 시작되는 점을 감안해 제도 안내와 지급 불편 해소, 자금 신속 지급 등 준비에 만전을 기해달라고 당부하기도 했다.

그는 "4분기는 '올해 경제 운영을 잘 마무리하고 내년 경제정책방향 수립도 해야 하는 브릿지 분기'로 매우 중요한 시기"라며 "경제 상황 및 성장경로를 면밀히 재점검하고 12월 하순 발표 목표로 2022년도 경제정책방향 수립작업에도 착수해달라"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr