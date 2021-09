훈련소 장병 오늘부터 백신접종

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]육군 훈련소에 입대한 신병들이 오늘부터 코로나19 백신을 접종받는다.

27일 국방부에 따르면 방부는 최근 보건당국과 협의를 거쳐 충남 논산 육군훈련소를 비롯해 전국 육군 각 사단 신병교육대에서 백신 자체접종을 시작하기로 했다.

대상자는 이날 입대한 훈련병부터로, 2회 접종이 필요한 화이자 백신을 접종하게 된다. 이에 따라 희망자는 입영 1∼2주 차에 1차 접종을 한 뒤 3주 정도 간격을 두고 2차 접종을 한다. 백신접종 완료 상태에서 퇴소할 수 있게 되는 것이다. 보건당국은 기존에 4∼6주 정도로 1·2차 접종 간격을 두도록 했지만, 최근 접종 권장 기간을 3주로 단축한 바 있다.

육군훈련소가 그간 코로나19에 가장 취약한 것으로 평가됐던 만큼 앞으로 자체 접종이 본격화되면 훈련소 전체 접종률 향상으로 이어져 집단감염 발생 위험도가 크게 낮아질 것으로 관측된다.

한편, 부스터샷은 권고 횟수대로 백신을 모두 맞은 뒤 예방효과를 보강하기 위해 일정 시점 후에 추가로 접종하는 것을 말하는데, 대부분이 집단생활을 하는 군의 특성을 고려하면 필수 작전 부대 등을 중심으로 부스터샷이 우선 검토될 것으로 관측된다.

