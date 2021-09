함평군, 자연과 사람을 잇는 아름다운 ‘함평천지길’ 걷기대회 추진

내달 1일부터 17일까지…코로나19로 지친 몸과 마음 위로

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 내달 1일부터 17일까지 ‘코로나19 극복! 자연과 사람을 잇는 함평천지길 온라인 걷기대회’를 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 대회는 2021 대한민국 국향대전의 성공 개최를 기원하며, 코로나19로 지친 몸과 마음을 위로하기 위해 마련된다.

스마트폰 소지자는 누구나 참여를 할 수 있으며, 모바일 앱 ‘워크온’(walk on)을 내려받아 함평군 커뮤니티 ‘매일매일 걷는데이’에 가입 후 ‘함평천지길 온라인 걷기대회 챌린지’에 참여하면 된다.

참여자들은 사색정원, 사랑정원 등 8개의 함평천지길 코스 중 6개 이상 지점을 방문해 스마트폰으로 스탬프를 받아 인증하면 된다. 이중 선착순 200명에게는 함평사랑상품권 등 선물이 제공된다.

또 대회 참여 인증사진과 함께 함평천지길 걷기 후기작성, 코로나19 극복 응원 또는 2021 대한민국 국향대전 성공 기원 메시지 등을 등록한 30명에게는 함평천지쌀을 지급하는 이벤트도 마련돼 있다.

이상익 군수는 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 주민들에게 조금이나마 활력을 되찾아 드리고, 일상생활 속 걷기가 활성화되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 건강증진을 위한 다양한 사업을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

