세종시, 중소기업 지원자금 재편…경영안정자금 ‘200억원’ 확대

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 중소기업 지원자금을 재편해 기업이 실질적으로 필요로 하는 경영안정자금 규모를 확대한다.

시는 코로나19로 지역 중소기업의 운영자금 수요가 증가할 것을 예측해 상대적으로 수요가 적은 시설자금 규모를 축소, 수요가 많은 경영안정자금 규모를 80억원 증액키로 했다고 27일 밝혔다.

중소기업육성자금 중 창업자금을 70억원에서 60억원으로, 경쟁력강화자금을 150억원에서 110억원으로, 혁신형자금을 150억원에서 120억원으로 각각 줄이는 대신 경영안정자금을 120억원에서 200억원으로 확대 지원한다는 것이다.

이를 통해 시는 코로나19 장기화로 운영자금 마련에 어려움을 겪는 지역 중소기업의 실질적인 금리부담을 경감, 자금조달과정에 기여할 것으로 내다본다.

중소기업육성자금은 시중은행 자금을 활용해 기업에 자금을 지원하고 융자금에 대한 이자차액을 보전, 중소기업의 안정적 경영을 지원하는 구조로 지원된다.

자금은 소진 전까지 연중 상시로 접수되며 신청 기업은 세종테크노파크 기업혁신성장팀을 통해 상담 및 안내를 받을 수 있다.

시 관계자는 “경영안정자금 확대가 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 지역 중소기업의 활로 모색에 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “시는 앞으로도 지역 중소기업을 위한 다양한 지원책을 강구토록 하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr