파수, 베트남 그린피드에 DRM 솔루션 공급

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 는 베트남을 본사로 둔 그린피드에 문서 보호 솔루션 ‘ 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 엔터프라이즈 디알엠(Fasoo Enterprise DRM, FED)’과 화면 보호 솔루션 ‘ 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 스마트 스크린(Fasoo Smart Screen, FSS)’ 등을 공급했다고 27일 밝혔다.

파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 는 미국에 이어 동남아시아 주요 기업 및 정부기관 등에 데이터 보호 솔루션을 잇달아 공급하며 해당 시장 영향력을 강화하고 있다.

전세계 100대 사료기업 가운데 하나인 그린피드는 사료부터 농장, 식품에 이르는 청정 푸드체인을 기반으로 사료 및 식품사업을 하고 있다. 베트남에 본사를 두고 베트남, 캄보디아, 라오스, 미얀마 등에 최첨단 사료공장과 축산농장을 각각 9개 운영 중이다. 포브스 베트남(Forbes Viet Nam)의 ‘2020년 베트남을 이끈 브랜드 톱 50’에 선정됐다. ‘2020년 베트남에서 가장 일하기 좋은 기업’ 리서치에서도 농림어업 분야 1위에 등극한 베트남 대표 기업 중 하나다.

그린피드는 기존에 타사 데이터 보안 솔루션을 도입했으나, 기업의 지적재산권이 집약돼 있는 도면(CAD) 파일이나 일러스트레이터 등의 파일에는 DRM이 적용되지 않았다. 여기에 재택 및 원격근무가 늘어나면서 다양한 환경에서도 민감한 중요 데이터를 안전하고 편리하게 관리할 필요성이 커졌다. 그린피드는 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 의 DRM 및 화면 보호 솔루션 도입해 데이터 보안을 강화하게 됐다.

그린피드가 도입한 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 의 FED는 도면 및 문서 파일의 생성 시점부터 자동 암호화한다. 문서 사용과 관련한 상세 사용 내역을 추적 및 관리한다. 인터넷이 끊겨도 암호화된 문서를 사용할 수 있는 오프라인 정책을 적용할 수 있다.

그린피드는 모바일 기기 환경에서 중요 문서 보호, 권한 제어, 사용 내역 추적 등의 기능을 제공하는 ‘FED-M’도 함께 도입해 다양한 디바이스 환경에서도 안전하게 문서를 보호한다. 화면 상에 있는 중요 정보가 유출되지 않도록 스크린 워터마크 기술과 화면 캡처 방지 기능을 포함한 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 의 화면 보호 솔루션 FSS를 더해 데이터 보안을 강화했다.

해외사업을 총괄하고 있는 이강만 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 부사장은 " 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 가 뛰어난 데이터 보안 역량을 바탕으로 거두고 있는 미국 시장에서의 성과가 보안 의식이 싹트고 있는 동남아시아에도 좋은 결과로 이어지고 있다"고 말했다. 이어 "그린피드를 포함해 동남아시아의 대형 제조업체 및 금융, 공공기관이 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 780 전일가 7,280 2021.09.27 10:32 장중(20분지연) 관련기사 파수, 명정보기술과 MOU 체결파수, 브리티시홀딩스에 랩소디 클라우드 서비스 제공파수, 마이크로소프트365와 연동한 랩소디 에코 공개 close 의 DRM을 선택하고 있다"며 "해당 시장에서 매출 성장을 기대한다”고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr