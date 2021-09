SK실트론, 폐기물 매립 제로 글로벌 인증 추가 획득

[아시아경제 우수연 기자]SK실트론이 글로벌 안전인증기업 UL(Underwriters Laboratories)로부터 폐기물 매립 제로(ZWTL) 골드 등급 인증을 추가 획득했다고 27일 밝혔다.

폐기물 매립 제로 인증은 미국 최초의 안전인증기업 UL이 매년 사업장에서 발생하는 총 폐기물 중 재활용이 불가능한 폐기물을 제외한 후 재활용률을 수치화해 재활용률이 우수한 사업장에 인증 등급을 부여하는 제도다. 등급은 플래티넘(재활용률 100%), 골드(95~99%), 실버(90~94%)로 나뉜다.

SK실트론 구미 제2공장은 지난해 데이터를 기준으로 폐기물 재활용률 95~99%에 해당하는 골드 등급 인증을 받았다. SK실트론은 지난 5월 반도체 웨이퍼 업계 최초로 구미 제3공장에 대해 골드 등급 인증을 획득한 바 있으며, 이번 제 2공장 인증 또한 3공장과 마찬가지로 폐기물 재활용률 98%를 기록하며 플래티넘 등급에 가까운 수치를 기록했다.

SK실트론의 환경분야 글로벌 이니셔티브 획득은 지난해 제조 공정 사용 에너지를 친환경 재생에너지로 100% 대체해 기후변화에 대응하자는 'RE 100 캠페인'에 자발적으로 참여하면서 본격 시작됐다. 이어 올해 초 전 제품 카본 트러스트 탄소 발자국 인증을 획득했으며, 지속가능경영보고서를 통해 2040년까지 온실가스 'Net Zero'를 선언하기도 했다.

SK실트론은 내년 상반기 중 남은 제 1공장 또한 인증을 획득해 모든 사업장에서 골드 등급 이상의 인증 획득을 목표로 하고 있으며, 향후 전 사업장에서 폐기물 매립을 '제로'로 만들 계획이다. 뿐만 아니라 연말에는 카본 트러스트 물 발자국 인증 등을 추가 획득하며 구체적이고 실질적인 방안을 통해 ESG 경영 수준을 높여간다는 계획이다.

장용호 SK실트론 사장은 "환경 분야 3대 중점영역 중 하나인 토양 환경 개선의 일환으로 폐기물 재활용률을 높이기 위해 전 구성원이 다양한 노력을 기울인 결과"라며 "ESG 경영을 더욱 고도화해 SK실트론만의 차별적인 ESG 리더십을 갖추고 반도체 웨이퍼 생태계에 긍정적인 영향력을 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr