"와인 인기에" 이마트24, 젤리·육포 등 관련 이색상품 출시

빌라엠과 협업해 만든 와인향젤리

국내산 소고기 저온숙성 한 육포 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 와인의 인기가 높아지면서 유통업계 최초로 와인 콘셉트 젤리를 선보인다고 27일 밝혔다.

이마트24는 아영FBC의 와인 브랜드 '빌라엠'과 협업해 모스카토(Moscato) 품종으로 만든 '빌라엠 비앙코'와 브라케토(Brachetto) 품종으로 만든 '빌라엠 로쏘'의 두 가지 향을 모두 즐길 수 있는 젤리 상품을 개발했다. 빌라엠 와인의 향을 가미한 것으로 알코올 성분은 포함되지 않았다.

초록색 젤리는 빌라엠 비앙코의 스파클링 와인 맛을 느낄 수 있으며, 보라색 젤리는 빌라엠 로쏘의 레드 와인 맛을 느낄 수 있다. 가격은 1500원이다. 빌라엠와인향젤리는 10월 한달 간 2+1 행사도 진행한다.

와인과 어울리는 안주로 '프리미엄 순우리소육포'도 27일 출시했다. 이마트24가 선보이는 '프리미엄 순우리소육포'는 국내산 소고기를 저온 숙성해 씹을수록 담백한 육포 본연의 맛을 잘 살렸다. 가격은 4900원이다. 이마트24는 "와인 고객을 겨냥해 상품 패키지에도 와인 이미지와 '와인과 함께 즐기세요'라는 문구를 넣었다"고 설명했다. 10월 한달 간 1+1 행사도 진행한다.

이마트24는 와인 관련 상품을 선보이는 이유에 대해 와인 매출 증가와 함께 안주류 상품 매출이 크게 늘어나고 있다는 점을 들었다. 올해 1월부터 9월 23일까지 육포 매출은 전년 동기 대비 51% 증가 했으며 하몽, 살치촌, 살라미 등 유럽산 건조육은 43%, 치즈는 36%, 올리브는 27% 증가했다.

한편 이마트24는 와인 성수기가 시작되는 10월을 맞아 차별화 와인 5종을 최대 38%할인된 가격으로 선보인다. 10월 이달의 와인은 '디아블로 인텐스 레드', '돈나푸가타 안씰리아', '돈나푸가타 세라자데' 등 3종과 프리미엄 와인 '언쉐클드 레드블렌드', '펜리 이스테이트 이든 쉬라즈'다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr