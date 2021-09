[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회가 전문무역상사와 연계한 '2021 수출 핫템 공모전' 참가자를 오는 11월 3일까지 모집한다고 27일 밝혔다.

공모전에 참가한 학생들은 국내 중소기업 우수 제품을 발굴해 롯데마트, GS글로벌, 현대홈쇼핑 등 전문무역상사에 수출을 제안하는 기회를 가진다. 대학(원)생 누구나 응모할 수 있으며 고등학생도 특별전형을 통해 지원할 수 있다.

수출 가능성이 높은 제품을 발굴해 제안한 총 10팀에게는 부상과 함께 전문무역상사 및 중소기업과 추가 협의를 통해 실제 수출까지 이어질 수 있도록 지원할 예정이다. 최종 평가 및 시상식은 11월 19일이며 대상 1팀(200만원), 최우수상 2팀(100만원), 우수상 2팀(50만원), 장려상 5팀(30만원)을 선정한다.

공모전에 대한 자세한 안내는 무역협회 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

