이륜차 사고 하루평균 58건…최다 사고·부상자 발생 지역은 청주시

임호선 " 지역 특성 맞는 사고예방 대책 필요"

[아시아경제 이관주 기자] 지난해 하루 평균 발생한 이륜차 사고가 58.2건에 달하는 등 전국적으로 이륜차 사고가 늘고 있는 것으로 나타났다.

27일 국회 행정안전위원회 소속 임호선 더불어민주당 의원이 도로교통공단으로부터 받은 자료에 따르면, 전국 이륜차 사고는 2017년 1만8241건에서 2018년 1만7611건, 2019년 2만898건, 2020년 2만1258건 등 증가 추세다.

같은 기간 사망자수는 564명, 537명, 498명, 525명 등 매년 500명 안팎으로 발생하고 있고, 부상자도 해마다 2만명 넘게 집계돼 지난해 기준 일평균 103.2명이 다쳤다.

2017년 이후 사고건수를 기준으로 가장 많은 이륜차 사고가 발생한 기초자치단체는 충북 청주시(1636건)였다. 이어 경기 수원시(1568건), 부천시(1389건), 대구 달서구(1383건) 등 순이었다. 사망자수는 경남 창원시가 44명으로 가장 많았고, 충북 청주시(33명), 경기 화성시(31명), 평택시(30명) 등이 뒤를 이었다.

이륜차 사고가 100건 이상 발생 지자체 가운데 경기 오산시 242.6%, 경남 통영시 225.0%, 경기 구리시 216.7%, 대전 동구 201.6% 등 사고 증가율이 컸다.

교통사고 대비 사망자수 기준으로는 강원 인제군이 23건 사고에 10명이 사망해 43.5%의 치명률을 기록했다. 전북 임실군(28.6%), 경북 군위군(25.7%), 강원 평창군(21.2%) 등 상위 7개 지역이 모두 군 단위였다.

임 의원은 "코로나19 이후 배달량 증가 등으로 인해 이륜차 사고가 해마다 늘어나고 있다"며 "전반적인 사고감소 노력에 더해 사고가 급증하거나 치명사고가 발생하는 지역에 대해서는 특성에 맞는 사고예방 대책이 필요하다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr