KOTRA, 중국서 韓소비재 우수성 알린다…전시·상담회 개최

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA는 중국 대표 소비 선도 지역인 베이징, 상하이에서 우리 소비재 기업 수출을 지원하기 위해 'K-Lifestyle in China' 전시·상담회를 27일부터 이틀간 개최한다고 밝혔다.

이번 사업은 KOTRA에서 매년 해외 권역별로 주요 시장에서 추진하는 소비재 수출지원 대표 사업으로, 올해 중국 사업의 경우 베이징 및 상하이에서 개최된다. 두 지역 모두 수출상담회, 현장 체험존 등 온·오프라인이 융합된 방식으로 추진된다. 구체적으로는 ▲온·오프라인 상담회 ▲O2O(온라인·오프라인 연계) 샘플 전시 ▲진출기업 세미나 등 다양한 프로그램으로 구성된다.

행사 시작 전부터 B2C(기업과 소비자 간 거래) 소셜미디어를 활용한 홍보 및 왕홍(온라인 유명 인사) 마케팅과 B2B(기업 간 거래) 화상 상담회가 추진됐다. 또한 이날부터 이틀간 오프라인 현장에서 1대 1 상담과 샘플 전시를 병행해 실질적인 비즈니스 성과도 기대된다.

지난해보다 참가 규모도 대폭 확대됐다. 전년도에는 한국기업 49개사, 중국기업 50개사가 참가했으나 올해는 한국기업 300개사와 중국기업 400개사가 참가해 한국 우수 소비재의 수출성과 확대를 지원한다. 화장품, 식품, 생활용품, 기타 아이디어 소비재 분야 내수·수출 초보 기업은 물론 중견기업까지 다양한 규모의 우리 기업이 참가해 징동(京?), 다룬파(RT-Mart) 등 현지 대표 소비재 유통기업과 활발한 상담을 진행할 예정이다.

특히 KOTRA는 내년 한·중 수교 30주년을 앞두고 이번 사업을 양국의 공공기관 및 업종별 협단체가 공동으로 참여하는 행사로 발전시킨다는 목표다. 한국은 주중대사관과 상하이총영사관에서 이번 사업을 후원하며, 디자인진흥원, 한국식품수입유통협의회 등에서 진출기업 모집을 지원했다. 중국은 상업연합회, 아주경제발전협회, OKTA(세계한인무역협회), 조선족기업가협회 등에서 우수 바이어를 모집하는 데 힘을 보탰다. 소비재에 문화적 요소를 가미한 시너지 효과를 내기 위해 한국관광공사와 협업으로 오프라인 행사장 내 한국 문화 체험존도 구성했다.

홍창표 KOTRA 중국지역본부장은 "이번 사업을 통해 중국 시장에서 다시 한번 우리 소비재의 인기를 일으키는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로 우리 소비재의 중국 시장 내 점유율을 높일 수 있는 다양한 사업을 적극적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr