쿠팡, 개인정보 중국 유출 우려 주장에…"전혀 사실 아니다"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡의 고객정보를 중국에 있는 자회사가 관리하고 있어 유출 위험이 있다는 주장에 대해 쿠팡 측이 "전혀 사실이 아니다"고 밝혔다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 무소속 양정숙 의원은 26일 쿠팡이 쿠팡 애플리케이션(앱)에 보관된 개인정보와 위치정보 등을 중국에 있는 자회사 '한림네트워크(상하이/베이징) 유한공사'로 이전해 보관, 관리 중이라고 밝혔다.

양 의원에 따르면 쿠팡앱은 회원 가입 시 이름과 생년월일, 연락처, 이메일은 물론 주소와 닉네임, 계좌번호, 비밀번호, 출산정보 등 민감한 개인정보를 받고 있다.

특히 양 의원은 중국 당국이 현지 개인정보보호법에 따라 언제든지 정보를 열람할 수 있어 정보유출 우려가 크다고 주장했다.

양 의원은 "우리 국민의 매우 민감한 정보뿐만 아니라 데이터 경제에 가장 중요한 핵심정보가 우리 통제를 벗어나 중국으로 넘어갈 수도 있다"고 했다.

하지만 쿠팡은 이날 입장문을 내고 "쿠팡의 고객정보는 한국에 저장되고 있다"며 "어떠한 개인 정보도 중국에 이전되거나 저장되지 않는다"고 밝혔다.

이어 "한림네트워크는 쿠팡의 관계사로, 글로벌 IT 인재들이 개발 업무를 담당하는 회사"라며 "해당 회사를 통해 고객 데이터를 저장한다는 주장은 전혀 사실이 아니다"고 말했다.

