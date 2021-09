정부·한전 연말 기후환경요금 조정한다

[아시아경제 장세희 기자]정부와 한국전력이 최근 4분기 연료비 조정요금을 인상한 데 이어 올 연말에는 내년에 적용할 기후환경 요금을 조정한다.

한전은 올 상반기에만 기후환경비용으로 지난해의 70%에 해당하는 1조7000억원 이상을 투입한 만큼, 기후환경 요금은 올해보다 인상될 것으로 전망된다. 소비자 입장에서는 전기요금이 또 다시 오르게 되는 셈이다.

26일 업계에 따르면 정부와 한전은 내년도 기후환경요금을 오는 12월에 책정할 예정이다. 전기요금은 기본요금, 전력량 요금, 기후환경 요금, 연료비 조정요금으로 구성된다.

최근 정부는 4분기 연료비 조정요금을 3분기보다 kWh당 3원 올렸다.

기후환경요금은 온실가스 배출 등 환경오염 영향을 줄이기 위해 한전이 지출한 비용을 전기 소비자에게 청구하는 금액이다.

지난해까지는 전력량 요금에 포함돼 소비자들이 인지하지 못했지만, 올해부터는 고지서에 별도 항목으로 구분돼 청구되고 있다.

산업통상자원부관계자는 "기후환경 요금은 매년 바뀌며 직전 연도에 실제 들어간 비용을 추계해 다음 해에 회수하게 돼 있다"며 "내년 요금은 올 연말에 정할 계획"이라고 말했다.

기후환경 요금은 한전이 올해 투입한 비용을 내년도 예상 전력 판매량으로 나눠 기후환경요금을 산정하면 산업부·기획재정부 협의와 전기위원회 심의를 거쳐 책정된다.

올해 기후환경 요금은 kWh당 5.3원으로, 전체 전기요금의 약 4.9%였다. 월평균 사용량(350kWh)을 사용하는 주택용 4인 가구는 매달 1850원, 산업·일반용(평균 9.2MWh 사용) 업체는 매달 4만8000원 가량을 부담해왔다.

