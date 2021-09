[경제전망]생산·소비 지표 충격 주목…캐시백 세부 시행방안 공개

소비자 동향 조사·기업경기실사지수 등 줄줄이 발표

[아시아경제 장세희 기자]다음 주에는 산업 활동, 소비자·기업 체감경기 관련 최신 지표 등이 발표된다. 코로나19 4차 유행으로 생산·소비와 경제주체들의 심리 위축 정도가 주목되고 있다.

우선 통계청은 30일 '8월 산업활동동향'을 발표한다.

7월 통계에서는 서비스업 생산이 증가세를 유지했지만, 생산과 소비가 나란히 감소한 바 있다. 음식·숙박업 등이 사회적 거리 두기 영향을 얼마나 받았는지가 관건이다.

기획재정부는 27일 상생 소비지원금(신용카드 캐시백) 정책의 세부 시행 방안을 공개한다.

카드 캐시백은 개인이 신용·체크카드(법인카드 제외)를 올해 2분기(4∼6월) 월평균 카드 사용액보다 3% 이상 많이 쓰면 초과분의 10%를 1인당 월 10만 원까지 현금성 카드포인트로 돌려주는 정책이다. 환급받은 카드포인트는 별다른 사용처 제약 없이 현금처럼 쓸 수 있다.

한국은행은 28일 '9월 소비자 동향조사 결과'를 발표한다.

앞서 8월 소비자심리지수(CCSI)는 102.5로 7월보다 0.7포인트 낮아진 바 있다. 코로나 4차 유행과 함께 7월 7.1%포인트 급락한 뒤 두 달 연속 하락했다.

이어 30일에는 '9월 기업경기실사지수(BSI)'가 나온다.

8월의 경우 코로나19 재확산 타격과 휴가 특수 효과가 겹쳐 모든 산업의 업황 실적 BSI(87)가 2개월째 제자리에 머물렀다.

