[포토]유성훈 금천구청장, 청소년총선거 당선자와 간담회 열어

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 25일 금천구 청춘삘딩에서 청소년총선거 당선자 간담회를 개최했다.

이날 간담회에는 유성훈 금천구청장이 청소년총선거에서 의원으로 당선된 4개 정책정당 대표를 축하, 각 정당의 공약에 대한 의견을 나누는 시간을 가졌다.

정당별 공약사항으로는 ▲분리수거 습관화와 무단투기 금지를 위한 길거리 쓰레기통 배치 ▲청소년 관련 정보 제공 카카오톡 채널 개설 ▲비대면 온라인 진로체험 ▲학교 화장실 팻말 교체 공모전 개최 등이 제시됐다.

금천구는 청소년의 시민적 권리보장 실현을 위해 청소년의회를 운영하고 있다. 청소년참여위원회에서 정책정당을 구성, 지난 8월23일부터 27일까지 청소년총선거를 진행해 정당득표 비율에 따라 20명의 청소년의회 의원을 선출했다.

유성훈 금천구청장은 “올해로 6회를 맞이한 청소년의회 활동을 통해 청소년들이 권리의 주체가 돼 민주시민으로 참여하고 성장할 수 있는 계기가 되길 바란다”면서 “앞으로도 청소년들의 목소리가 정책에 적극 반영되고 개선될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

