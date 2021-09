전국가맹점주협의회 "점주 생존권 담보로 한 화물연대 파업 용인 못해"

[아시아경제 이승진 기자] 국가맹점주협의회는 24일 "민주노총 화물연대 파업은 극도로 어려운 상황에 놓인 가맹점주들의 생존권을 담보로 하는 것으로 어떠한 이유로도 용인될 수 없다"라며 정상화를 촉구했다.

협의회는 이날 성명을 내고 "민주노총 화물연대의 배송파업이 15일부터 전국으로 확대 돼 파리바게뜨 가맹점주들의 피해가 눈덩이처럼 커지고 있다"라며 "협의회는 작금의 현실을 동병상련의 심정으로 엄중히 보고 있다"고 강조했다.

이어 "계속되는 물류 운송 차질과 각종 방해 행위로 파리바게뜨 가맹점주들의 피해액은 개별 점주들이 감당할 수 없을 만큼 발생했다"라며 "애꿎은 피해자인 파리바게뜨 가맹점주들은 이번 사태로 인한 피해에 대해 민·형사상 책임을 엄중하게 물을 것을 예고하고 있다"고 했다.

협의회는 "원칙적으로 우리 가맹점주들은 생존권이나 불공정·불합리 등 노동자들의 권익실현을 위한 투쟁을 지지한다"면서 "노동자들의 요구가 또 다른 사회적 약자의 생존권을 침탈하는 방식이라면 이는 적절하지 못하고 자제되어야 할 것"이라고 주장했다.

그러면서 협의회는 "전국가맹점주협의회는 화물연대가 즉시 파업을 중단하고, 합리적인 대화를 통해 문제를 해결할 것을 강력히 촉구한다"고 말했다.

화물연대 파업은 이달 초 호남샤니 광주공장에서 시작돼 15일부터 전국 SPC 사업장으로 확대됐다.

이날 오후에는 SPC삼립 청주공장 앞에서 전날부터 철야 농상에 들어갔던 조합원 300여명이 33시간만에 해산했다. 해산한 조합원들은 세종 등 소속지역 농성장으로 이동한 것으로 전해졌다.

