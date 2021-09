내년엔 마스크 벗을까…코로나 백신 개발자들 "독감과 비슷해질 듯"

모더나 CEO "추가 접종하면 겨울 안전하게 보낼 것"

AZ 백신 개발 英 교수 "더 치명적인 변이 안 나올 듯"

[아시아경제 임주형 기자] 현재 코로나19 예방접종에 쓰이고 있는 백신을 개발한 과학자들이 1년 안에 '일상 복귀'가 가능할 것으로 점치면서 '코로나 종식'에 대한 기대감이 높아지고 있다. 이들 전문가는 코로나19가 앞으로 감기와 같은 수준의 치명률과 감염력을 가진 질병으로 자리 잡을 것으로 내다봤다.

스테판 방셀 모더나 CEO는 23일(현지시간) 미국 매체 '워싱턴포스트(WP)'와 인터뷰에서 "1년 안으로 일상 복귀가 가능할 것으로 보고 있다"고 주장했다.

그는 "내년 중반이 되면 전세계 모든 사람들이 백신 접종을 받을 충분한 양의 백신을 확보할 수 있을 것"이라며 "지금도 백신 생산은 계속 늘고 있다"고 강조했다. 모더나는 현재 국내·외에서 예방접종에 쓰이는 메신저 리보핵산(mRNA) 코로나19 백신을 개발, 생산하고 있다.

다만 방셀 CEO는 코로나19 종식을 위해 추가 예방접종이 필요할 수 있다고 말했다. 그는 "추가 접종이 1~3년 마다 필요할 것으로 예상된다"면서 "코로나19는 결국 독감과 비슷한 상황에 놓이게 될 것이다. 예방 접종을 제때 하면 겨울을 안전하게 보낼 수 있을 것"이라고 설명했다.

1년 내 '코로나 종식'을 점친 전문가는 방셀 CEO 뿐만이 아니다.

영국 제약업체 아스트라제네카가 생산하는 백신을 공동 개발한 사라 길버트 옥스퍼드대 교수 또한, 델타 변이를 뛰어넘는 치명적인 변이는 나타나지 않을 가능성이 높다고 말했다.

지난 22일 영국 일간 '텔레그래프'에 따르면, 길버트 교수는 이날 영국 왕립의학회 온라인 세미나에 참석한 자리에서 "바이러스가 면역력이 강해지는 사람들 사이에서 퍼지면 시간이 지남에 따라 덜 치명적으로 변하는 경향이 있다"고 설명했다. 즉, 영국을 비롯해 백신 접종 인구 비율이 높은 선진국에서는 앞으로 더 치명적인 변이가 발생할 가능성이 낮다는 뜻이다.

코로나19 바이러스는 표면에 돌기처럼 나온 '스파이크 단백질'을 통해 체내에 침투한다. 하지만 이 스파이크 단백질이 지나치게 많이 변형되면 인체 수용체와 상호작용을 할 수 없는데, 이 때문에 바이러스가 점점 체내로 침입하기 어려워진다는 게 길버트 교수의 설명이다.

길버트 교수는 "바이러스가 인체의 면역력을 회피할 수는 있지만, 전염성이 더 강한 것으로 변이할 여지는 적다"며 "일반적으로 바이러스는 더 많이 확산할수록 덜 치명적으로 변해왔다. 코로나19의 더 치명적인 변이가 나올 것이라고 생각할 이유가 없다"고 강조했다.

길버트 교수 또한 코로나19가 감기 등 계절성 질환과 비슷한 질병이 될 것으로 예측했다.

이와 관련, 그는 "코로나19 느린 유전적 변화를 보이는 경향이 있다"면서도 "다른 모든 계절성 코로나바이러스와 마찬가지로 인체의 면역력도 점진적으로 발달할 것"이라고 설명했다.

