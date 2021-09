LH, 나주용산 주민숙원 사업 '저층 승강기' 설치

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] LH 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 9월부터 총 사업비 25억원을 투입해 나주용산1 영구임대주택 5개동에 승강기 설치공사를 시작했다고 밝혔다.

나주용산1단지는 1991년에 건설된 저층(6층) 영구임대주택으로 고령자 및 장애인 등 거동이 불편한 입주민 약 320명이 생활하고 있으나 현재 승강기가 설치되어 있지 않아 이동생활에 불편함을 겪어왔다.

저층 영구임대아파트에 승강기 신규 설치 시 전기요금, 수선유지비 및 정기검사비용의 승강기 유지관리비용 발생으로 저소득층 입주민의 관리비 부담이 가중되는 문제점이 있어 그간 승강기 설치에 어려움이 있었다.

이에 LH 광주전남본부는 나주시청과 지속적인 협의를 추진한 결과 작년 7월 '공동주택관리지원 조례'가 개정돼 영구임대주택의 승강기 유지관리비를 지자체에서 지원할 수 있는 근거를 마련했다.

조례 개정에 따라 나주시에서 승강기 유지관리비를 매년 1200만원을 지원하도록 해 LH 영구임대주택에 거주하는 저소득층 입주민의 관리비 부담을 크게 경감 시켜 줄 것으로 보인다.

이번 저층 승강기 설치사업은 내년도 2월 준공 예정으로 입주민의 이동생활 편익 증진에 기여할 것으로 기대된다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr