MLB키즈, 공식 서포터즈 ‘슈퍼팬키즈’ 공개 모집 진행

[아시아경제 이승진 기자] F&F가 전개하는 MLB키즈가 '슈퍼팬키즈 캠페인'을 진행, 브랜드 공식 서포터즈로 함께 활동할 어린이를 공개 모집한다고 24일 밝혔다.

MLB키즈의 슈퍼팬키즈 캠페인은 MLB키즈의 공식 서포터즈로서 대중과 소통을 함께할 ‘슈퍼팬키즈'를 모집해 다양한 활동을 지원하는 캠페인이다. 선발된 어린이는 MLB키즈의 브랜드 가치와 메시지를 소비자에게 적극적으로 전달할 계획이다.

슈퍼팬키즈 공개 모집은 30일까지 인스타그램을 통해 진행된다. MLB키즈 인스타그램 계정을 팔로우한 후, MLB키즈 제품을 착용하고 라이프스타일을 보여주는 사진이나 영상을 필수 해시태그와 함께 인스타그램 게시물로 업로드하면 된다.

최종 선발된 60명의 슈퍼팬키즈는 내달 10월부터 1년 간 MLB키즈의 공식 서포터즈로 활동하게 된다. MLB키즈가 제공하는 신상 아이템을 매월 2회 지급 받게 되며, 브랜드 화보 촬영 및 프로모션 초청 등 다양한 행사 참여 기회가 주어진다. 이 외에도 생일을 기념해 선물을 전달하고 활동 종료 시에는 MLB 온라인몰 포인트를 지급하는 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

