[아시아경제 이민우 기자] 이베스트투자증권 이베스트투자증권 078020 | 코스닥 증권정보 현재가 9,030 전일대비 10 등락률 -0.11% 거래량 113,567 전일가 9,040 2021.09.24 15:16 장중(20분지연) 관련기사 슈카·염승환의 하반기 전망은?…이베스트투자증권, 유튜브서 투자 키워드 공개"기본 2일·최대 3일"...증권가 백신휴가 시행이베스트투자증권, 캐시백 혜택 주식상품권 출시 close 은 단기차입금을 5500억원 늘리기로 결정했다고 24일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 자기자본의 74%에 해당하는 규모다. 회사 측은 "안정적인 운영자금 조달을 위한 차입한도를 확보 때문에 단기차입금 증가 결정을 내렸다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr