이재명, 감옥 갈 거라는 홍준표에 "위험천만한 포퓰리스트, 자중하세요"

[아시아경제=이영규 기자] 더불어민주당 내 대선 경선 후보인 이재명 경기도지사가 국민의힘 대선 경선 후보인 홍준표 후보를 향해 "자중하라"고 직격했다. 앞서 홍준표 후보는 대장동을 방문해 이재명이 감옥 갈 거라 말한 것으로 전해졌다.

이 지사는 24일 페이스북을 통해 "홍 후보에게 묻겠다"며 "당 대표에 (경남)도지사, 국회의원까지 지내 분인데, 국민이 위임한 공공의 권한으로 국민과 도민께 혜택을 드린 사례가 있느냐"고 몰아세웠다.

이어 "홍 후보가 생각하는 공공의 책무는 제가 생각하는 것과 전혀 다른 것 같다"며 "제가 공공의료 강화를 위해 (온갖 어려움에도 불구하고)성남시의료원을 지을 때 홍 후보는 진주의료원을 강제 폐업시켰다"고 비판했다.

그러면서 "저는 돈보다 국민의 생명이 중요한데, 홍 후보는 생명보다는 돈이 더 중요한 거 같다"고 지적했다.

또 "성남에서 친환경 무상급식을 지원할 때 경남에서는 무상급식을 포기하고 저소득층에게만 무상급식을 진행해 아이들의 마음에 상처를 남겼다"며 "역시 이해되지 않는 부분"이라고 덧붙였다.

나아가 "저는 홍 후보가 어떤 대통령이 되려고 하는지 잘 모르겠다"며 "사형을 하겠다, 핵공유를 하겠다는 모습을 보면서 위험천만한 포퓰리스트의 모습을 본다"고 걱정했다.

특히 "나라의 미래가 걱정되는데 자중해 달라"며 "저는 제 몸에 상처가 나더라도 국민들의 삶에 도움이 되는 일이라면 주저하지 않는 게 정치가, 공공이 해야 할 역할이라고 믿어왔고, 젊은 시민운동가 이재명이 백궁정자지구 용도변경 특혜와 싸움을 시작했던 순간부터 (대장동 공영개발사업 등)지금까지 토건비리와 싸워왔고, 앞으로도 그럴 것"이라고 약속했다.

이 지사는 아울러 "대장동 개발은 이명박ㆍ박근혜 정권의 잘못된 정책으로 민간업자들이 독식할 뻔 한 개발이익을 환수해 시민들에게 돌려준 대한민국 행정사에 남을 만한 모범사례"라며 "(홍 후보가 이야기하는 것처럼)감옥 갈 일이 아니라 상을 받아야 할 일"이라고 정면 반박했다.

