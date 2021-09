▲강춘자 씨 별세, 황성민(삼성자산운용 커뮤니케이션 담당)씨 빙모상 = 23일, 빈소 이대 목동병원 장례식장 6호실, 발인 25일 오전 6시. 02-2650-2746

