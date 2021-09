KB손보, 건강관리·차보험료 할인 동시에 'KB워크' 출시

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 다이렉트 전용 애플리케이션(앱)에 건강관리(헬스케어)와 자동차보험료 할인을 모두 담은 'KB워크(WALK)'기능을 출시했다고 24일 밝혔다.

이용자 걸음수를 매일 확인해 건강을 챙기는데 도움을 주면서, 자동차보험 '걸음수할인특약'을 손쉽게 가입할 수 있는 기능이다.

KB손보는 7월 헬스케어형 친환경 자동차보험 특약인 걸음수할인특약을 출시했다. 기명피보험자한정특약이나 부부한정특약 가입자를 대상으로 보험 청약일 기준 90일 이내에 하루 5000보 이상 달성일이 50일 이상인 경우, 자동차보험료를 3% 할인(대중교통이용할인특약과 중복 할인 불가)해 준다.

최근 재택근무 등 증가로 대중교통 이용이 줄고 자차 주행거리가 줄어든 고객들은 마일리지할인특약과 걸음수할인특약에 가입하면 건강관리와 함께 추가적인 보험료 할인 혜택도 누릴 수 있다는 설명이다.

김성범 KB손보 다이렉트본부장 상무는 "건강관리와 함께 실속있는 할인 혜택을 제공하는 기능을 통해 고객에게 실질적이고 차별화된 서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "변화된 고객의 수요에 빠르게 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

