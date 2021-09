이인영 통일부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '제322차 남북교류협력추진협의회'에 참석해 의사봉을 두드려 회의 시작을 알리고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

