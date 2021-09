한국타이어 'HPS-Cell', IDEA 2021 디자인상 수상

타이어 기반 플랫폼 ‘HPS-Cell’, 세계 3대 디자인 어워드 휩쓸어

[아시아경제 이창환 기자] 한국타이어는 자사의 타이어 기반 플랫폼 HPS(Hankook Platform System)-Cell이 세계적 디자인상인 'IDEA 2021'에서 자동차 및 운송 부문 '파이널리스트(Finalist)'를 수상했다고 24일 밝혔다.

HPS-Cell은 한국타이어의 디자인 이노베이션 2020 프로젝트를 통해 탄생했다. 한국타이어의 디자인 이노베이션 프로젝트는 한국타이어가 미래 드라이빙과 혁신 모빌리티 산업에 대한 비전을 제시하기 위해 2년에 한 번씩 진행하는 연구개발 사업이다.

디자인 이노베이션 2020 프로젝트의 경우 ‘Urban Reshaping(도시 재구성)’이라는 주제로 친환경, 자율주행, 인공지능(AI) 등 최첨단 기술과 자동화 인프라가 확충된 미래 환경에서 모빌리티가 단순 이동목적이 아닌 삶의 공간으로서 재구성돼 도시를 변화시키는 모습을 그려냈다.

‘HPS-Cell’에 장착된 타이어는 Unit-cell(단위 격자)형태의 구조체가 적용된 Airless(비공기입) 타이어로 센서 기술을 활용해 타이어 트레드와 노면 상태를 실시간으로 파악해 위험을 대응한다. 가변 휠과 최적화된 인프라를 통해 노면에 맞는 최적의 트레드 패턴으로 교체도 가능하다.

한편 HPS-Cell은 지난 7월 독일 ‘레드닷 어워드 2021’ 모빌리티 및 트랜스포테이션 부문 ‘본상(Red Dot)’, 지난 4월 독일 ‘iF 디자인 어워드 2021’ 프로페셔널 컨셉 부문 ‘본상(Winner)’에 이어 이번 ‘IDEA 2021’까지 세계 3대 디자인 어워드에서 모두 수상했다.

