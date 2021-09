'첵스 파맛' 후속작은 '팥맛'…10월 2일부터 한정판매

[아시아경제 임혜선 기자] 첵스 파맛의 후속작은 팥맛이었다.

농심켈로그는 신제품 첵스 팥맛을 다음달 2일부터 전국 대형마트 및 주요 온라인 채널에서 한정 판매한다고 24일 밝혔다.

신제품 첵스 팥맛의 탄생 배경에는 16년간 소비자들의 끊임없는 요청으로 지난해 출시된 첵스 파맛의 성공이 있다. 파맛 출시 후 소비자들은 또 다른 재미를 기대하며 ‘민트초코 첵스’, ‘커피맛 첵스’, ‘고구마맛 첵스’ 등 기발하고 다양한 아이디어를 내면서 이제까지 없었던 전혀 색다른 첵스의 맛 출시를 기대해왔다.

첵스 팥맛은 전북 고창에서 생산되는 국내산 팥 100%를 사용하여 팥맛의 풍미를 그대로 담았고, 여기에 새알심을 연상시키는 하얀 마시멜로우를 넣었다.

출시에 앞서 농심켈로그가 먼저 공개한 티저 영상은 공개와 동시에 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있다. 제품 위에 팥이 쏟아지는 장면을 힙합 BGM과 함께 담은 6초 분량의 티저 영상은 첵스 팥맛 한정판 출시에 대한 기대감을 높였다.

한편, 농심켈로그는 가장 먼저 첵스 팥맛을 맛볼 수 있는 기회를 제공하는 ‘첵스 신제품 시식단’을 24일까지 모집 중이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr