오세훈 시장, '성적 괴롭힘 등 폭력 예방 교육' 참석

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 24일 서울시 시장단을 비롯한 3급 이상 간부 등 직원 100여 명과 함께 ‘2021년 하반기 폭력 예방 통합 교육’에 참석한다.

이번 교육에는 고범준 변호사가 강사로 나서 '성적 괴롭힘 사례 공유 및 예방을 위한 관리자의 역할'을 주제로 약 90분간 강의한다. 교육 참여자들과 질의응답 시간도 갖는다.

코로나19 확산 방지를 위해 오 시장과 시장단, 실·본부·국장 등 최소한의 인원만 서울시청 다목적홀 현장에 참석하고 나머지 직원들은 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)으로 참여한다. 서울시는 직원 누구나 교육을 시청할 수 있도록 내부방송으로 강의를 실시간 송출할 계획이다.

서울시는 조직 내 성적 괴롭힘을 근절한다는 목표로 특별교육을 실시해오고 있다. 앞으로도 폭력 예방 교육, 성인지 교육을 지속적으로 추진할 계획이다.

