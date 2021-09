고속도로서 태어난 '숨 안쉬는 아기'… 119 대원들이 살렸다

[아시아경제 나예은 기자] 산부인과로 이동하던 차량 안에서 태어난 후 숨을 쉬지 않던 아기가 119구급대원들의 신속한 응급처치로 무사히 엄마 품에 안겼다.

23일 강원 춘천소방서에 따르면 지난 17일 새벽 119에 다급한 신고가 접수됐다. 출산이 임박한 산모 A씨(30)가 서울에 있는 산부인과를 가기 위해 서울 양양고속도로를 지나던 중 '진통이 너무 짧아진다'며 도움을 요청한 것이다.

신고를 접수한 119구급대는 약 10분 만에 현장에 도착했지만, 산모는 이미 차량 안에서 출산한 이후였다. 그러나 태어난 아기는 피부가 창백했고 호흡도 없었으며 자극에도 아무 반응을 보이지 않은 것으로 알려졌다.

구급대원들은 흡인기로 기도 흡인을 시도하며 아기의 기도 내 이물질을 빼냈지만 여전히 울음이나 움직임 등 반응이 없었다.

대원들은 포기하지 않고 계속해서 흡인을 이어갔고, 외부 감염 차단을 위해 양압 환기까지 실시하자 아기는 울음을 터뜨렸다. 이후 양수를 제거하고 보온조치를 하자 비로소 아기의 몸에 혈색이 돌기 시작했다.

전담 의료진과 영상통화를 하며 의료지도를 받은 구급대원들은 탯줄을 제거한 뒤 산모와 아기를 구급차로 옮겨 40여분 만에 병원으로 무사히 이송했다.

