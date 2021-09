[아시아경제 유병돈 기자] 여자친구를 대신해 흉기를 들고 싸우다 상대 남성을 다치게 한 혐의를 받는 40대 남성이 구속됐다.

서울북부지법 김용찬 영장전담 부장판사는 이날 살인미수 혐의로 체포된 A씨(47)의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도망할 염려가 있다"며 영장을 발부했다.

A씨는 21일 오전 1시 20분께 서울 중랑구의 한 거리에서 다른 40대 남성의 옆구리와 허벅지 등 8곳을 흉기로 찔러 다치게 한 혐의를 받고 있다.

이들은 각자 여자친구가 전화로 싸우는 모습을 보고 대신 직접 싸우러 거리에 나온 것으로 전해졌다. A씨는 범행 직후 경찰에 자수해 현장에서 체포됐다.

흉기에 찔린 남성은 치명상을 입지는 않았으며 A씨를 폭행한 혐의로 함께 입건됐다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr