[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 다음 주 이주열 한국은행 총재, 고승범 금융위원장, 정은보 금융감독원장과 회동한다.

23일 관계부처에 따르면 홍 부총리 등은 오는 30일 거시경제금융회의를 열고 주요 경제 현안에 대한 재정당국·통화당국·금융당국의 인식을 공유할 예정이다.

홍 부총리는 지난 13일 기자간담회에서 "정책 조합이나 리스크 관리에 대해 좀 더 의견을 나누고 조율하기 위해 9월이 가기 전에 네 사람이 모이는 거시경제금융회의를 개최할 예정"이라고 했었다. 이날 회의에서는 가계부채, 부동산 등 자산시장 변동성 관리, 취약계층 금융지원 방안 등이 논의될 전망이다.

재정·통화·금융당국 수장 4명이 한자리에 모이는 것은 지난 2월 18일 이후 7개월여 만이다. 고 위원장과 정 원장이 지난달 취임한 후로는 처음이다.

