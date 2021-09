[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 4층 여성의류 보브매장에서 올 가을 패션 아이템으로 가죽소재 의류를 선보이고 있어 눈길을 끌고 있다. 이번 가을도 여전히 복고풍의 레트로 감성 패션이 유행할 것으로 예상된다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr