KOTRA, 러시아 국제조선해양 전시회서 한국관 운영

한국조선해양기자재공업협동조합과 상담회·포럼 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 한국조선해양기자재공업협동조합(KOMEA)과 러시아 상트페테르부르크에서 열린 국제조선해양전시회 'NEVA 2021'에서 한국관을 운영했다고 23일 밝혔다.

KOMEA가 코로나19 사태 이후 처음으로 해외에서 오프라인으로 참가한 NEVA 전시회는 격년마다 개최되는 러시아 최대 조선해양 산업 전시회다. 이번에는 국내 조선해양기자재 기업 9개사가 참가해 지난 21일부터 조선해양 플랜트 기자재와 친환경 기자재 등 다양한 품목을 전시했다.

러시아에서 대형 액화천연가스(LNG) 프로젝트 발주가 본격화되면서 한국산 조선기자재에 대한 수요와 관심이 증가하고 있다. 이번 전시회는 한-러 양국 조선기자재 기업 간의 협력을 강화하고 수출상담회 등 다양한 부대사업을 추진해 우리 기업의 원활한 러시아 조선해양 시장진출을 지원하기 위해 기획됐다.

KOTRA와 KOMEA는 전시회 기간 중 러시아 통합조선공사(USC)와 2019년에 이어 공동으로 '한-러 조선기자재 협력 세미나'를 개최했다. 또 러시아 USC를 중심으로 현지 바이어들과 국내 조선기자재 기업들이 두 나라의 정보를 교류하는 시간을 가졌다. 전시회와 함께 진행된 1대 1 수출상담회에는 러시아 주요 바이어 20여개사와 국내 조선해양기자재 기업 12개사가 참가했다.

현재 러시아는 우리 대형 조선소와 협력해 선박을 건조하고 있으며 다양한 프로젝트를 논의하는 등 국내 조선해양기자재 기업이 진출할 기반이 형성되고 있다.

이정훈 KOTRA 독립국가연합(CIS)지역본부장은 "오랜만에 참가한 오프라인 행사를 통해 러시아 기업들의 협력 수요를 확인할 수 있었다"며 "이번 상담회를 계기로 러시아 조선해양 기자재 기업과의 비즈니스가 확대되길 기대한다"고 말했다.

