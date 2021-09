정철승 "이재명 '하자'는 험난한 삶에서 기인…어드벤티지 줘야"

"李, 우리 사회 극빈 계층에서 대통령 후보까지 자수성가"

이 지사 논란 두고는 "감정 조절 잘 안 되는 성격인 듯"

[아시아경제 김소영 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장 유족 측 변호인인 정철승 변호사가 이재명 경기도지사를 둘러싼 논란을 두고 "조금의 어드벤티지(이점) 정도는 줘도 되지 않겠냐"고 주장했다.

정 변호사는 23일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "우리 사회의 극빈 계층에서 대통령 후보까지 자수성가한 이 지사에게 조금의 어드벤티지 정도는 줘도 되지 않겠나는 생각이 문득 든다"며 이같이 밝혔다.

그는 "아무런 근거 없는 내 느낌일 뿐이지만, 나는 이 지사가 모 여배우와 썸씽이 있었던 것 같고, 경악스러운 욕설에 대한 해명도 뭔가 변명 같다"고 운을 뗐다.

이어 불거진 이 지사의 '여배우 스캔들' 의혹과 '형수 욕설' 논란 등을 들며 "감정 조절도 잘 안 되는 성격인 듯도 싶다"고 덧붙였다.

그러면서 "그런 하자들은 이 지사가 살아온 험난한 삶이 그에게 남긴 상처나 트라우마에서 기인된 것이 아니겠냐"라며 "그의 환경에서 얻은 정신적 상처나 트라우마를 이해한다면 그 외의 결격 사유들은 뭘까"라고 두둔했다. 이 지사는 초등학교 졸업 후 공장에서 일하다가 기계에 팔이 짓눌려 장애판정을 받았다고 밝힌 바 있다.

이에 한 누리꾼이 "그렇다면 우리 사회의 극빈계층에서 자수성가한 사람들에게 모두 어드벤티지를 적용해야 할까요. 잘못한 건 이정하는 사람이어야죠"라고 지적하자 정 변호사는 "극빈계층 출신이기 때문에 갖게 된 부정적인 요소들에 대해서는 어느 정도 관대할 필요가 있지 않을까 하는 가벼운 생각"이라고 거듭 강조했다.

