재난지원금·소비진작책에 전기료까지…연말 물가관리 '비상'

한전, 4분기 전기요금 3분기 대비 kWh당 3원 인상…4인가구 월평균 1050원↑

전국서 동시에 재난지원금 풀리고 소비진작 위한 캐시백 사업도 추진

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부의 재난지원금 지급과 대규모 소비진작책에 이어 전기료 인상까지 단행되면서 올해 4분기 물가관리에 비상이 걸렸다. 코로나19 백신 접종으로 조만간 거리두기 단계가 완화될 수 있을것으로 기대되는 가운데, 시중에 풀리는 유동성과 맞물려 물가상승세는 더욱 가팔라질 것으로 보인다.

23일 정부와 한국전력공사에 따르면 다음달 1일부터 적용되는 4분기 전기요금이 3분기 대비 kWh당 3원 인상된다. 4인 가구 기준으로 월 평균 350kWh의 전력을 사용할 경우 전기요금은 1050원 오를 전망이다.

이번 전기요금 인상으로 연말 체감물가는 더욱 치솟을 것으로 예상된다. 전기·수도·가스와 같은 공과금은 장기간 동결되며 물가 상승세를 저지했던 품목으로 꼽혀왔기 때문에 더욱 그렇다. 통계청이 물가 동향을 확인하기 위해 매달 조사하는 품목(성질별) 중 공공요금 관련 상품은 유일하게 지수가 100을 밑돌아 왔다. 지난달 초 발표된 8월 소비자물가동향에서 전기·수도·가스 상품지수는 79.90(기준연도 2015=100)로 전체 상품과 서비스 가운데 최저치를 나타냈다. 반면 농축수산물지수(130.69)와 공업제품지수(105.04)는 전년 대비 7.8%, 3.2% 오르며 물가상승세를 견인했다.

도시가스 요금도 인상될 가능성이 높다. 올해 들어 국제 천연가스 요금이 뛰는 등 요금 인상 요인이 발생한 상황이지만, 국내 도시가스 요금은 작년 7월 평균 13.1% 인하된 이후 15개월째 동결중이기 때문이다.

전국에서 단기간 내에 풀리는 유동성도 물가 상승 요인으로 지목된다. 특히 전 국민의 88%를 대상으로 정부가 지급하기로 했던 코로나19 재난지원금 대상이 이의신청에 따라 당초 예상보다 늘어날 것으로 보이는 데다가, 각 지방정부가 경기도에 이어 ‘100% 지급’에 속속 동참하고 있기 때문이다. 경기도는 내달 1일부터 도민 약 254만명에게 1인당 25만원의 재난기본소득을 지급키로 했으며, 충청남도 역시 15개 시·군 가운데 천안시를 제외한 14개 시장·군수들이 소득상위 12% 도민에게 지원금을 주기로 결정했다. 강원도 삼척·정선·철원·화천·양구·인제와 전북 정읍, 전남 함평·광양 등도 별도의 지원금 지급 방침을 내렸다.

4분기에는 소비진작을 위한 정부의 상생소비지원금(카드 캐시백) 사업도 추진된다. 이 사업은 10~11월 두 달간 월평균 카드사용액이 앞선 4~6월보다 3% 이상 많으면 증가액의 10%를 현금처럼 사용 가능한 카드 포인트로 돌려주는 것이 골자다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr