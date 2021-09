美SEC, 각 기업에 '기후 공시' 요구 서한

[아시아경제 조유진 기자] 미국 증권 당국이 기후변화 관련 위험 공시를 요청하는 서한을 각 기업들에 발송했다. 기업 활동에도 기후변화 대응의 책임을 부여하겠다는 조 바이든 미국 대통령의 정책 기조에 따른 조치다.

22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 증권거래위원회(SEC)는 기후변화가 기업의 재무나 사업운영에 미치는 영향을 투자자들에게 공개하도록 요구하는 서한을 수십개 상장기업들에 발송했다.

공개를 요구한 항목은 기후변화가 불러오는 자연재해의 물리적 영향이나 기후 규제 대응 비즈니스 동향에 이르기까지 현재 계류 중이거나 이미 시행 중인 기후변화 관련 법률에 따른 기업활동의 직간접적인 영향에 중점을 뒀다.

구체적으로 기후변화 관련 피해보상 소송 가능성, 화석연료 대체에너지 전환에 따르는 비용 지출 규모, 온실가스 배출 상품이나 서비스의 수요 감소 가능성, 악천후 등 자연재해가 사업에 미치는 위험도 등을 포함한다.

특히 기후변화 관련 규정 준수에 따른 비용 증가 정도를 수치화해 명시하도록 했다.

이 서한은 각 기업 최고재무책임자(CFO) 수신으로 발송됐으며, SEC에 매년 분기별로 제출하는 정기 보고서에 해당 내용을 포함하도록 했다.

WSJ는 어떤 회사가 서한을 받았는지는 밝히지 않았지만 농업·정유·가스·은행·부동산·운송 관련 기업에 발송됐다고 사안에 정통한 소식통을 인용해 전했다.

바이든 대통령은 올 1월 취임 이후부터 기후변화에 대해 범정부 차원의 노력을 기울이고 있다. 이러한 정책 기조에 맞춰 바이든 대통령이 임명한 게리 겐슬러 SEC 위원장은 기후 위기와 관련한 기업 공시를 개정하기 위한 논의에 착수, 일률적이고 강화된 기준을 마련 중이다.

개정 작업은 아직 진행 중으로, 이번에 각 기업에 요구한 내용은 2010년 도입한 기후 리스크 공시 관련 가이드라인을 기초로 했다고 WSJ는 전했다.

바이든 대통령은 이산화탄소에 이어 온난화의 또 다른 주범인 메탄가스 배출을 2030년까지 지난해 대비 최소 30% 줄이는 ‘국제메탄서약’을 오는 11월 열리는 26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 발표할 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr