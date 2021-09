LG유플러스, IDC 안전보건경영시스템 인증 획득

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 50 등락률 +0.34% 거래량 299,617 전일가 14,550 2021.09.23 09:22 장마감 관련기사 “음성으로 야구를, 손짓으로 음악을” LG유플, 'U+스마트홈 구글 패키지' 개편LG전자 창원 가전공장, 친환경·스마트로 '대변신'[종합]LGU+"5년 내 매출7배…통신사 잘할 수 있는 스마트공장 솔루션 발굴" close 는 평촌메가센터가 국내 인터넷데이터센터(IDC) 중 최초로 국제표준화기구(ISO)의 안전보건경영시스템 인증(ISO 45001)을 획득했다고 23일 밝혔다.

ISO 45001은 2018년 제정된 안전·보건 분야 국제 인증으로 산업별 다양한 유형의 위험과 산업재해 발생 가능성을 찾아내고 예방하기 위한 기업시스템을 평가하는 제도다.

LG유플러스는 기업의 사회적 책임과 의무를 이행하고, 안전한 사업장 구현을 위해 3월부터 인증 추진 사업을 진행해왔다. 이번 인증획득을 위해 사내 안전관리가이드를 재점검하고, 안전 관련 수행업무를 심사하는 등 노력을 기울여왔다.

이번 인증 획득으로 LG유플러스는 ESG 활동의 한 분야인 산업안전 강화활동에 속도를 붙이고, 평촌메가센터를 이용하고자 하는 국내외 고객들에게 높은 수준의 서비스 안정성을 제공할 예정이다.

노성주 LG유플러스 NW플랫폼그룹장(상무)은 “이번 안전보건경영시스템 인증은 쾌적하고 안전한 사업장 조성의 출발점이며, 인증 이후 구축된 안전보건경영시스템의 빈틈없는 운영도 중요하다”며 “안전관리 조직과 현업 실무자들과 유기적인 협업을 강조하고, 안전보건경영시스템의 성공적인 정착을 지원하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr