하버드대, 美 대학순위 조사서 5년 연속 1위

[아시아경제 권재희 기자] 하버드대학교가 미국 내 대학 순위에서 5년 연속 1위에 올랐다.

22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 대학평가기관인 THE(Times Higher Education)와 함께 올해 미국 대학 평가를 실시한 결과 하버드대가 올해도 1위를 차지했다고 보도했다.

스탠퍼드대는 지난해 4위에서 올해 2위로 순위가 두 계단 상승했다.

매사추세츠 공과대학(MIT)은 한 계단 하락한 3위, 예일대는 4위를 기록했다.

또 브라운대가 6위, 프린스턴대 8위, 코넬대 11위, 펜실베이니아대 12위, 다트머스대 13위, 컬럼비아대 16위 등 아이비리그로 불리는 8개 사립 대학 모두 20위 안에 들었다.

2위를 차지한 스탠퍼드대와 듀크대(5위), 캘리포니아공대(7위), 노스웨스턴대(공동 9위)를 제외하고 상위 10개 대학 가운데 절반 이상이 미 북동부 학교들이었다.

WSJ과 THE의 대학 평가는 4개 분야의 15개 핵심 요소를 바탕으로 이뤄진다.

졸업생들의 급여 및 학자금 상환 수준 등 '학생 성과'에 40%, 수업에 대한 대학의 투자 수준 등 '학문적 자원' 분야에 30%, 학생들이 자신이 배운 지식으로 사회에 어떻게 기여하고자 하는지 평가하는 '학생 참여'에 20%, 학생과 교수의 다양성을 포함한 '학습 환경' 분야에 10%의 점수가 배정된다.

