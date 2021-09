황희 문체부장관 "메트로폴리탄 미술관 한국실 확대 추진"

고 이건희 전 삼성회장이 남긴 고미술품에 뉴욕 미술계도 관심

"뉴욕을 한국 문화콘텐츠 및 산업 홍보 중심지로 만들겠다"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 대표 미술관인 뉴욕의 메트로폴리탄 미술관 내 한국실 확대가 추진될 전망이다.

한국실 확대가 성사될 경우 고 이건희 전 삼성 회장이 남긴 고 미술품들도 대여의 형태로 뉴욕에 전시될 것으로 예상된다.

황희 문화체육관광부 장관은 22일(현지시간) 특파원 간담회에서 문재인 대통령의 부인 김정숙 여사의 메트로폴리탄 미술관 방문 결과를 설명하며 "메트로폴리탄 미술관 이사장과 최고경영자가 더 큰 공간으로 한국실을 이전할 수 있다는 제안을 했다"고 말했다.

메트로폴리탄 미술관의 한국실은 165㎡ 넓이로 중국이나 일본실에 비해 협소하다는 지적이 이어져 왔다.

황 장관은 "한국실이 확대되더라도 우리 정부 예산을 투입해 전시물을 기증하기 보다는 국내 유물을 장기 대여하는 형식으로 지원할 수 있다"고 설명했다.

황 장관은 이건희 삼성 회장의 컬렉션과 함께 리움 미술관 소장품을 기반으로 메트로폴리탄 미술관과의 교류전을 모색하고 있다고 덧붙였다.

황 장관은 "이건희 전 회장이 기증한 미술품들 덕분에 우리도 해외 미술관과 동등하게 협상할 수 있는 기반이 마련됐다"면서 메트로폴리탄의 근현대 미술품과 우리 고 미술품을 상호 교류해 전시하는 것이 가능할 것이라고 예상했다.

문화부에 따르면 메트로폴리탄 미술관 측은 김정숙 여사와 방탄소년단(BTS)이 방문한 덕에 미술관 SNS 계정에 사상 최대의 인파가 몰렸다면서 큰 감사를 표하며 우리 측에 호의적인 입장을 보였다.

황 장관은 뉴욕문화원 건물 신축을 계기로 한국 문화 콘텐츠 및 산업, 유통 역량을 종합한 새로운 형태의 한국 알리기 행사도 준비하겠다는 포부를 밝혔다.

황 장관은 뉴욕 중심가 한복판에 마련된 뉴욕 문화원을 둘러본 후 융복합 스마트 시대에 문화는 물론 산업과 유통 등과 맞물려 한국을 홍보할 수 있는 장이 될 것이라면서 "내년 중 새로운 형태의 한국 홍보 행사를 마련하겠다"라고 예고했다.

