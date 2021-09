文대통령, 하와이 현지서 독립운동가 훈장 추서…역대 대통령 최초

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 22일(현지시간) 하와이대학교 한국학연구소에서 하와이 독립운동가인 고(故) 김노디, 안정송 지사의 훈장 추서식을 거행했다.

하와이대학교는 해외 최초이자 미주 최대의 한국학 연구기관으로, 대한민국 대통령이 독립유공자 훈장 추서를 해외 현지에서 직접 거행한 것은 이번이 최초다.

고 김노디, 안정송 지사는 하와이 이민세대로 최근 독립운동 공적이 발굴됐으며, 올해 3.1절에 건국훈장을 서훈받기도 했다.

건국훈장 애국장을 받은 김노디 지사는 오벌린 대학에 재학 중 필라델피아에서 열린 제1차 재미한인대표자회의에 참석하여 일본이 여성에게 하는 잔학한 행위를 폭로했고, 여성도 독립운동에 참여하고 있으니 남성과 같은 권리를 가지는 것으로 보아야 한다고 연설했다.

또 대한부인구제회에서 임원으로 독립운동 자금을 적극적으로 모집했고, 1921년부터는 미국 각지를 돌며 한국의 사정과 독립에 대해 선전하는 활동을 했다.

건국훈장 애족장을 받은 안정송 지사는 한인합성협회 부회장, 대한인국민회 총회장 등을 지내며 하와이와 미주지역 독립운동에 지대한 역할을 하신 안원규 지사의 배우자로 하와이 지역 학생들에게 민족의식과 어학을 가르쳤고, 대한부인회와 대한부인구제회의 임원으로서 독립자금을 모집했다.

청와대는 "하와이는 근대 대규모 한인 해외 이주가 시작된 곳이자 해외동포의 독립자금 모금운동이 가장 활발했던 곳"이라며 "대통령이 이곳에서 독립유공자의 후손을 초청하여 독립유공자 훈장을 추서한 것은 그 의미가 크다"고 밝혔다.

한편, 문 대통령은 독립유공자 훈장 추서식에 학계, 교육계, 경제계 등 하와이 지역사회에 기여하고 있는 동포들도 초청해 격려했다.

