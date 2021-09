파우치 "5~11세 어린이 대상 백신접종, 몇주내 승인 가능"

[아시아경제 김은별 기자] 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 21일(현지시간) 5~11세 어린이를 대상으로 몇주 안에 코로나19 백신 접종을 승인할 수 있다고 말했다.

이날 CNN방송에 출연한 파우치 소장은 어린이 접종 문제에 대해 "식품의약국(FDA)이 정확하면서도 빠르게 (접종 승인 여부 결정을) 하기를 원하기 때문에 우리가 몇주 내로, 이달말, 다음달 초까지 이야기할 수 있을 것 같다"고 말했다. 앞서 파우치 소장은 지난 19일 ABC 방송에서도 올 가을 5~11세 백신 접종을 승인할 수 있다고 밝힌 바 있다.

그는 "가을 중반 또는 후반즈음 5~11세 어린이들에게 백신을 접종할지에 대한 결정을 내리기에 충분한 데이터를 볼 수 있다"고 설명했다.

최근 미국에서는 델타변이 확산이 계속되는 가운데 개학이 겹치면서 어린이 확진자 수가 급격히 늘고 있다. 최근 신규 확진자 5명 중 1명이 어린이인데다, 중환자실 입원자도 빠르게 늘고 있다. 이에 따라 어린이를 대상으로 백신을 접종해야 한다는 목소리가 커져 왔는데, 안정성 등을 이유로 반대 여론도 여전하다.

이런 가운데 제악업체 화이자와 바이오엔테크는 공동 개발한 코로나19 백신이 5~11세 어린이들에게도 안전하고 효과가 높은 것으로 입증됐다고 전날 발표했다. 두 업체는 임상시험에서 유치원생과 초등학생 2268명을 대상으로 10대 및 성인 기준 투여량의 3분의 1인 10㎍(마이크로그램)의 접종분을 3주 간격으로 투여했다. 2차 접종한 결과로 임상시험 대상 어린이들에게서도 10대와 성인만큼 강한 수준의 바이러스 항체가 나타났다.

화이자는 "10㎍의 용량은 5∼11세 아이들의 안전성과 아이들이 견딜 수 있는지, 면역은 잘 형성되는지를 고려해 신중하게 결정됐다"고 설명했다. 또 부작용도 접종 부위 통증이나 발열 등 보통 10대들에서 나타나는 부작용과 비슷하거나 더 적었다며 백신의 안전성도 확인됐다고 강조했다.

이 백신이 승인되면 미국에서는 2800만여명에게 추가로 백신 접종 자격이 주어지게 된다. 화이자 백신은 현재 미국에서 16세 이상은 정식 승인을, 12∼15세는 긴급사용 승인을 받은 상태다. 화이자는 6개월~5세 미만 어린이를 대상으로도 임상시험을 진행 중이다. 결과는 올해 4분기에 나올 예정이다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr