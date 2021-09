경기도, 87곳 공공기관 '그린커튼' 조성

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 도내 28개 시군에 있는 학교, 도서관 등 공공기관 87곳에 '그린 커튼(Green Curtain)'을 조성했다.

그린 커튼은 건축물이나 구조물 외벽에 덩굴식물을 덮어 에너지 효율을 극대화하는 벽면녹화 공법이다.

별도의 토지 매입 없이 도심에서 녹지율을 높일 수 있고 좁은 공간을 이용해 에너지 절약, 미세먼지 저감, 도심 열섬현상 완화, 경관 개선 등 다양한 효과를 기대할 수 있다.

이에 따라 도는 지난해 수요조사를 거쳐 올해 8월 말까지 도서관 33곳, 학교 12곳, 행정복지센터 8곳, 양평군 노인요양원, 수원 컨벤션센터, 도로 방음벽 등 87곳에 그린 커튼을 조성했다.

도 의뢰를 받은 한국지방행정연구원은 대상 시설의 그린 커튼 조성 후 온도 저감 효과, 건물 내 사용자들이 느끼는 환경적 효과, 관리 용이성 등 효과 분석을 이달 말 마무리하고 정책 이슈 리포트를 발간할 예정이다.

도는 이번 연구 결과를 토대로 문제점을 보완해 내년 사업을 추진한다.

도 관계자는 "그린커튼 사업은 기후변화 위기에 대응하고 탄소중립 사회를 대비하는 노력 중 하나"라며 "시군에서도 적극적으로 도입할 수 있도록 지원과 홍보를 강화하겠다"고 전했다.

