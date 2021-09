속보[아시아경제 조슬기나 기자] 코로나19 예방접종 대응 추진단은 22일 0시 기준 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심돼 신고된 사례가 2392건 늘어나 총 24만6430건을 기록했다고 밝혔다.

