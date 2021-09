[포토]대륜이엔에스, 성북구에 이웃돕기 성금 전달

[아시아경제 박종일 기자] 대륜이엔에스(대표 전동수)가 성북구(구청장 이승로)에 ‘사랑의 이웃돕기’ 성금을 전달했다.

대륜이엔에스는 장기화된 코로나19로 인해 지역사회의 경제활동이 많이 위축 돼 예년보다 어려운 환경이지만 이럴 때 일수록 기업의 지속적인 사회공헌 사업이 필요하다고 판단해 성금 전달을 결정했다고 밝혔다.

성북구를 비롯 서울 북부와 경기도 지역에 도시가스를 공급하고 있는 대륜이엔에스는 매년 소외계층에 성금과 물품을 전달하는 등의 활발한 사회 공헌 활동을 펼치고 있다. 매년 공급권역 내 그룹홈 후원, 성금 기부, 학자금 전달, 봉사활동 등 다양한 사회 공헌 활동을 진행하고 있다. 특히 도시가스 연체 사실 확인 등을 통해 위기가구 발굴에 적극 협조하고 있다.

이승로 성북구청장은 성북구 취약계층을 위해 지속적이며 다양한 나눔을 실천하고 있는 대륜이엔에스에 감사의 메시지와 감사장을 전했다.

성북구는 대륜이엔에스가 기탁한 성금을 복지 취약계층의 지원 등을 위해 사용할 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr