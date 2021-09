[아시아경제 유제훈 기자] 중국 화물우주선 톈저우(天舟) 3호가 20일 우주정거장 핵심 모듈인 톈허(天和)와의 도킹에 성공했다고 21일 신화통신이 보도했다.

보도에 따르면 전날 오후 3시10분께 중국 남부 하이난성 우주발사장에서 발사된 화물우주선 텐저우 3호는 궤도진입에 성공한 뒤 오후 10시8분께 텐허와의 도킹에 성공했다.

톈저우 3호엔 다음달 발사할 선저우(神舟) 13호 유인우주선에 탑승할 항해사들을 위한 각종 물자 6t 가량이 탑재됐다.

한편 중국은 다음달 선저우 13호에 비행사 3명을 실어 톈허로 보내는 등 계획을 지속 추진, 내년 말까지 독자 우주정거장 톈궁(天宮) 건설을 마무리한다는 계획이다.

