美국방부, 한국 SLBM 발사 성공에 "상호보완적 군사력 긴밀 협력"

"한국보다 더 강력한 동맹은 없다"

[아시아경제 국제부 기자] 미국 국방부는 20일(현지시간) 한국이 독자 개발한 잠수함발사탄도미사일(SLBM)의 성공적인 발사시험에 대해 한미 간 상호보완적 군사력 협력과 준비태세를 강조했다.

존 커비 국방부 대변인은 이날 언론 브리핑에서 "우리는 상호 보완적인 군사력을 갖추며 그 군사력이 준비돼 있고 유능하도록 유지하는 것을 분명히 하기 위해 한국의 동맹과 계속 긴밀히 협력하고 있다는 점만 말하겠다"고 밝혔다. 또 이는 한반도의 계속된 위협에 상응하는 방식으로 이뤄질 것이라는 취지로 답변했다.

커비 대변인은 SLBM 시험 성공이 북한의 도발 억지에 도움이 될 것으로 보냐는 질문에 "동맹 그 자체, 동맹의 힘과 단결 그 자체가 적절한 억지 능력이 되리라 생각한다"고 말했다.

그는 이어 "이것은 우리가 이 동맹에서 그렇게 열심히 협력하고, 그것이 우리와 그 지역에 그렇게 중요한 하나의 분명한 이유"라고도 했다. 그러면서 로이드 오스틴 국방장관이 며칠 전 통합 억지력을 언급했다면서 이는 미국의 관점뿐만 아니라 연합군은 물론 우주, 사이버, 해상, 항공, 지상 등 많은 영역의 전투에서 관통하는 중요한 것이라고 말했다.

그는 동맹, 파트너 국가와 연합 억지력의 중요성에 관한 오스틴 장관의 인식을 재차 강조한 뒤 "한국보다 더 강력한 동맹은 없다"고 강조했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr